Игорь Жабченко вернулся в Динамо для работы в структуре клуба

Колишній тренер ФК Гірник-Спорт Ігор Жабченко буде працювати в структурі київського Динамо.

Экс-футболист Черноморца и сборной Украины Игорь Жабченко на своей странице в Fаcebook показал фото, где он стоит в форме Динамо и показывает пальцем на герб клуба.

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"Вернулся туда откуда начинал и очень этому рад", – подписал фото Жабченко.

Какую должность будет занимать специалист, пока неизвестно.

Напомним, Игорь Жабченко выступал в молодежной команде киевского клуба с 1986-го по 1988-й год.

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