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Игорь Суркис: Пантич, Самбрано и Корзун или пойдут в аренду, или будут проданы

19 июня 14:26 403 Читати українською
Игорь Суркис: Пантич, Самбрано и Корзун или пойдут в аренду, или будут проданы
Игорь Суркис / Фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о перспективах Александара Пантича, Карлоса Самбрано и Никиты Корзуна в киевском клубе. Также не забыл вспомнить и о Дерлисе Гонсалесе.

"Выставленный на трансфер Александар Пантич. Этим летом он или уйдет в аренду, или, если поступят на самом деле серьезные предложения, будет продан в другой клуб. То же касается и Карлоса Самбрано с Никитой Корзуном.

Гонсалес? В принципе, имея в атакующих флангах Виктора Цыганкова и Беньямина Вербичи, мы можем вступить в переговоры по парагвайцу. Речь не идет об аренде или продаже футболиста за явно меньшей цене чем та, за которую мы его покупали.

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Альтернатива для нашего легионера проста: или трансфер, который в полной мере устроит все стороны – или продолжение выступлений за Динамо. Где он должен быть абсолютно готовым к конкуренции за место в составе. Это раньше говорилось о том, что Цыганкову следует конкурировать с Гонсалесом – теперь Гонсалесу нужно приложить все усилия, чтобы вытеснить с фланга Цыганкова", – цитирует Суркиса издание sport-express.

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