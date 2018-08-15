Игорь Суркис: Динамо ищет форварда

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу Динамо Славией в 3-квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Главное – результат,прошли дальше, теперь настраиваемся на следующего соперника. Во все времена с чехами трудно, у них силовая игра, фланги – навесы, фланги – навесы. Молодцы, добились результата.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ищем форварда, надеюсь, удастся найти. Понимаем, что с одним Беседин будет трудно. Супряга молодой, и ему еще надо восстановится, есть Русин. Нужен форвард не для количества, а для качества.

Доволен Пиваричем, его самоотдачей, он очень важный игрок. Морозюк тоже, но это не его позиция. Надеюсь в следующей игре будет ротация, может новичков увидим, они готовятся, должны вливаться", – цитирует Суркиса FootballHub.