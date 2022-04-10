Брентфорд одолел Вест Хэм в матче 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм не порадовал большим количеством моментов и закономерно завершился "нулями". Впрочем, уже на 48-й минуте Мбеумо с передачи Тони открыл счет.

Брентфорд супердуэтом лишает Вест Хэм мечты об ЛЧ – Ярмоленко вынужденно потерял статус талисмана в матче АПЛ

Вскоре нападающие Брентфорда поменялись местами – Тони замкнул идеальный наброс Мбеумо. Вест Хэм так и не смог ответить чем-нибудь путным, отдалившись от зоны ЛЧ. Андрей Яромленко просидел весь матч в запасе "молотов".