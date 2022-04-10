Игнорирование Ярмоленко и сенсационное поражение "молотов" в видеообзоре матча Брентфорд – Вест Хэм – 2:0
19:40 - Читати українською
Брентфорд одолел Вест Хэм в матче 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Первый тайм не порадовал большим количеством моментов и закономерно завершился "нулями". Впрочем, уже на 48-й минуте Мбеумо с передачи Тони открыл счет.
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Вскоре нападающие Брентфорда поменялись местами – Тони замкнул идеальный наброс Мбеумо. Вест Хэм так и не смог ответить чем-нибудь путным, отдалившись от зоны ЛЧ. Андрей Яромленко просидел весь матч в запасе "молотов".
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