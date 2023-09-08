Игнорирование Динамо, дуэты Шахтера и еще 2 клубов: УПЛ назвала претендентов на звание тренера и игрока старта сезона
УПЛ определяет игроков и тренеров, которые лучше всего проявили себя в стартовых турах нового розыгрыша.
В каждой номинации определились четверки финалистов, сообщает официальный сайт лиги.
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За звание лучшего игрока июля-августа сразятся вратарь Кирилл Фесюн (Колос), хавбек Дмитрий Крыськив (Шахтер), защитник Иван Дибанго (Кривбасс) и форвард Юрий Климчук (Рух). Среди тренеров можно выбирать из следующих фамилий: Виталий Пономарев (Рух), Юрий Вернидуб (Кривбасс), Патрик ван Леувен (Шахтер), Роман Григорчук (Черноморец). Голосование продлится до 13:00 среды, 13 сентября.
Напомним, УПЛ возобновится 15 сентября матчем между Металлистом 1925 и Зарей.
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