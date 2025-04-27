Чемпионат Словакии 2024/25, Чемпионская группа, 7-й тур

Дунайска Стреда – Слован – 2:1

Голы: Рамадан, 2, Реджич, 87 – Игнатенко, 78

Удаления: Кашия, 43

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Лидер чемпионата Словакии, Слован на выезде уступил Дунайской Стреде, которая находится на четвертой позиции в турнирной таблице. Счет в игре был открыт уже на 2-й минуте – красивым голом с дальней дистанции отметился Рамадан. Еще в первом тайме Слован остался в меньшинстве, красную карточку получил Кашия. Позже хозяева могли забивать второй, однако мяч после еще одного дальнего выстрела попал в стойку.

На 78-й минуте украинский полузащитник Даниил Игнатенко выиграл борьбу в чужой штрафной и сравнял счет после удара головой. Впрочем, менее чем через 10 минут ДАК снова вышел вперед. Красивый розыгрыш замыкал Реджич и установил окончательный итог матча.

Даниил Игнатенко отыграл весь матч и кроме забитого мяча отметился желтой карточкой. Для украинца гол в ворота Дунайской Стреды стал третьим в сезоне. Сейчас Слован с 63-мя очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Словакии.

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