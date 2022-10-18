Бордо не сумел удержать победу над Бастией в рамках 12-го тура Лиги 2. Даниил Игнатенко отметился забитым мячом.

Лига 2, 12 тур

Бастия - Бордо - 1:1

Голы: Ван ден Керкхоф, 90+4 – Игнатенко, 83

Жирондинцы уверенно шагают к возвращению в элитный дивизион чемпионата Франции. Правда, Бастии неожиданно удалось прервать победную серию команды Даниила Игнатенко. Именно украинец открыл счет в отчетном матче, но хозяева сумели спастись благодаря роскошному удару со штрафного на последних секундах игры.

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В конце концов, даже ничья позволила Бордо остаться единоличным лидером в турнирной таблице, опережая Гавр на одно очко. Бастия расположилась на 9 месте с отставанием от лидера в 7 очков.

*гол Игнатенко также можно просмотреть на YouTube