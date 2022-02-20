Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко вышел в матче 25-м туре чемпионата Франции против Монако, однако не помог удержать победу. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 25-й тур

Бордо – Монако – 1:1

Голы: Удин, 22 – Марселу, 67, (аг.)

Удаление: Чуамени, 34 (Монако)

Бордо не смог удержать победу над Монако. На 22 минуте Удин вывел жирондинцев вперед во встрече, а до перерыва Монако остался в меньшинстве – Чуамени на 34 минуте получил вторую желтую карточку.

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После перерыва Игнатенко появился на поле на 65-й минуте, а через 2 минуты Марселу срезал мяч в ворота. Этот гол позволил Монако спасти ничью во встрече.

Таким образом, Бордо упустил возможность оттолкнуться от дна и остался последним с 21 пунктом, Монако с 38 очками расположился на 6 строчке.

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