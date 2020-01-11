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Игнатенко покинет Ференцварош, – спортивный директор клуба

11 января 11:13 203 Читати українською
Игнатенко покинет Ференцварош, – спортивный директор клуба
Ференцварош / ФК Ференцварош

Функционер венгерского клуба подтвердил уход из команды украинского легионера Даниила Игнатенко.

"Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом месте", – цитирует слова спортивного директора Ференцвароша Тамаша Хайнала издание m4sport.hu.

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Напомним, 22-летний украинский полузащитник выступает за венгерский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит Шахтеру. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. Ранее украинский легионер не попал в список игроков, которые отправились на первый зимний тренировочный сбор венгерского клуба.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Легионерский хлеб Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко
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