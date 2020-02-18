Игнатенко стал игроком Мариуполя

Мариуполь официально объявил о переходе полузащитника донецкого Шахтера Даниила Игнатенко. Первую половину сезоне он провел в венгерском Ференцвароше.

Хавбек перебрался в стан приазовцев, сообщает официальный сайт клуба.

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В Мариуполе Игнатенко будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Украинец вернулся в команду Александра Бабича, цвета которой уже защищал в 2018-2019 гг. (27 матчей в УПЛ). Нынешний сезон он начал в Ференцвароше, сыграв за венгерский гранд 23 поединка во всех турнирах (1 гол).

К слову, Даниил Игнатенко является воспитанником запорожского Металлурга. Его контракт с Шахтером действует до лета 2024-го.

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