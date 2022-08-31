Украинский легионер Даниил Игнатенко решил отблагодарить жирондинцев за помощь после начала войны в Украине.

Финансовая дыра в размере 40 млн евро едва не стала причиной вылета Бордо в третий дивизион. Кроме того, после понижения в классе клуб потерял многих спонсоров, что существенно ударило по бюджету. Как следствие, жирондинцы до сих пор не смогли зарегистрировать летних новичков (Иоанна Барбе, Витала Нсимбу, Йонаса Лоссля и Клемана Мишлена).

Шахтер не может договориться о трансферах Назарины и Игнатенко – клуб нашел дублера Степаненко во Львове

Клуб сможет оформить одного-двух футболистов только в случае сокращения зарплаты своих футболистов. По информации FootMercato, одним из тех, кто первым согласился снизить свой оклад, стал украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Как сообщалось ранее, чтобы улучшить финансовое положение клуба, нужно урезать футболистам зарплату на 20%.

Напомним, Игнатенко перешел в Бордо зимой из Шахтера и после завершении аренды был выкуплен французами за 1 миллион евро. Всего в клубе украинский легионер провел 16 матчей, забил гол и отдал три результативных передачи.

Эвертон удержал ничью с Лидсом – Миколенко принял участие в забитом и пропущенном голах "ирисок"