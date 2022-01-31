Игнатенко уже полноценно тренируется в расположении Бордо, о чем свидетельствуют фото из соцсетей.

Игнатенко официально перешел в Бордо

Украинец также довольно эмоционально прокомментировал свой переход во французское первенство: "Я очень рад присоединиться к этому престижному клубу. Я очень вдохновлен этим новым этапом в моей карьере. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы фанаты Бордо гордились мной", – отметил Игнатенко в комментарии пресс-службе жирондинцев.

Напомним, Игнатенко – воспитанник запорожского Металлурга, за который дебютировал в 2014 году. С 2016 – на контракте в Шахтере: за главную команду не сыграл ни одного матча, выступая в арендах (Мариуполь, Ференцварош и СК Днепр). В текущем сезоне провел за команду Игоря Йовичевича 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

К слову, Бордо в турнирной таблице Лиги 1 после 22 туров занимает семнадцатую строчку, имея в своем активе 20 очков.

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