Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко отлично зарекомендовал себя во французском Бордо.

В седьмом туре Лиги 2 жирондинцы встречались с Парижем. 25-летний украинец провел на поле все 90 минут, помог своей команде на выезде победить со счетом 3:1.

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За уверенную игру Игнатенко был награжден похвалой болельщиков, которые включили его в символическую сборную тура. Кроме Данила, в команде оказались еще четыре его одноклубника.

Следует заметить, что Игнатенко является важным игроком в Бордо (6 матчей, 1 гол). Главный тренер даже давал ему капитанскую повязку.

Следующий поединок жирондинцев в Лиге 2 состоится 10 сентября, коллектив отправится в гости к Сент-Этьену.

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