"Когда я получил приглашение от Бордо, то сказал агенту, чтобы занимался этим вопросом. Это Лига 1, клуб из топ-5 чемпионатов. Долго не думал. Бордо – клуб с большой историей во Франции, для меня это хороший шанс проявить себя.

Я уже играл в Европе за Ференцварош, туда меня позвал Сергей Ребров – тоже великий игрок, как и Андрей Шевченко. Это был мой первый опыт в Европе. Хорошая команда, мы играли в еврокубках. Силовой чемпионат, который подходит мне. Да, у меня там не получилось, но, как говорится, бог дал мне второй шанс, которым я хочу воспользоваться.

Игнатенко официально перешел в Бордо

Язык? Я нанял репетитора по французскому, ведь, насколько знаю, в этой стране мало кто разговаривает на английском, все – только на французском. Не думаю, что это станет помехой, я буду учить язык, чтобы пытаться адаптироваться. Это важно, ведь если у меня не будет коммуникации с командой, будет плохо.

Шахтер – не мой родной клуб, но он многое дал мне. Их политика – бразильские игроки.

Сейчас в Шахтере есть Тарас Степаненко – легенда клуба, который играет на той же позиции, он считается сильнее меня. Нет злобы или агрессии к Шахтеру, я всегда его поддерживаю.

Я в Бордо на полгода, но клуб может меня выкупить. Хочу проявить себя, чтобы остаться здесь. Моя цель – играть и приносить пользу команде. Все зависит только от меня и надеюсь, что усилю и помогу команде. Хочу остаться здесь, подписать контракт и не подвести руководство, которое доверилось мне", – рассказал Игнатенко в эфире YouTube-канала Бордо.

Первую часть сезона 24-летний хавбек провел в СК Днепр-1. Сыграл 15 матчей и забил 3 гола. Бордо арендовал украинца до 30 июня и имеет опцию выкупа. Жирондинцы занимают 17 место в чемпионате Франции, оторвавшись на 1 пункт от зоны вылета.

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