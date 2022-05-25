Украинец попал в десятку игроков, которых жирондинцы хотят удержать для новой кампании, сообщает 20 Minutes.

Прощальный ассист Игнатенко в Лиге 1 в видеообзоре матча Брест – Бордо – 2:4

У Игнатенко были определенные проблемы со здоровьем, но в целом он неплохо провел полгода аренды за Бордо – 11 матчей, 3 ассиста. Правда, это не спасло именитый клуб от вылета в Лигу 2. Руководство Бордо готовится к серьезным кадровым изменениям и сокращению бюджета, однако украинский хавбек все же остается желанным исполнителем.

Французам придется договариваться с Шахтером, который владеет правами на Игнатенко до лета 2023 года.

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