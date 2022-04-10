Состоялись очередные поединки 31 тура чемпионата Франции, в котором не обошлось без футболистов, связанных с Украиной. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 31-й тур

Бордо – Метц – 3:1

Голы: Мангас, 52, Ньянг, 68, Хванг, 88 – Зе Ламкель, 21

Страсбур – Лион –1:1

Голы: Сиссоко, 20 – Экамби, 90

Бордо с Игнатенко в стартовом составе одержал победу над Метцом. Зе Ламкель открыл счет на 21 минуте, однако жирондинцы отыгрались на протяжении второй половины благодаря голам Мангаса, Ньянга и Хванга. Игнатенко отыграл полный поединок и помог Бордо подняться на предпоследнюю строчку.

Фестиваль Месси, Мбаппе и Неймара в видеообзоре матча Клермон – ПСЖ – 1:6

Лион же спасся в поединке со Страсбуром. Сиссоко вывел хозяев вперед в счете, но Экамби спас "ткачей" от поражения на 90-й минуте. Добавим, что Тете вышел в стартовом составе, но уже на 62-й минуте уступил место на поле Кадевери.

Месси, Мбаппе и Неймар поиздевались над Клермоном – в активе каждого форварда ПСЖ хет-трик