Украинский полузащитник получил прямую красную спустя 9 минут после первого выхода в футболке жирондинцев.

Супряга неожиданно быстро дебютировал за Сампдорию – пришлось менять конкурента, но счастье было недолгим

Игнатенко начал матч против Реймса в запасе, а на поле вышел при счете 0:4. Вскоре положение Бордо стало еще хуже. Арбитр Антони Готье выгнал новичка жирондинцев за подкат против Максима Бузи. Решение судьи выглядит сомнительным – Игнатенко подгибал ноги и едва коснулся игрока Реймса, картинно начавшего изображать мучения.

Напомним, Даниил перешел в Бордо на правах аренды из Шахтера, подписав с французами соглашение до конца сезона с опцией выкупа.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне с разгрома в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу

Момент удаления на 03:55