Игнатенко не поехал на тренировочный сбор Ференцвароша в Испании

Украинский полузащитник Ференцвароша Даниил Игнатенко не попал в список игроков, которые отправились на первый зимний тренировочный сбор.

Среди 27 футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе команды Реброва в испанском Бенидорме нет Даниила Игнатенко, информирует официальный сайт Ференцвароша. Причина отсутствия украинца не сообщается.

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Напомним, что Игнатенко выступает за венгерский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит Шахтеру. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что в этом сезоне Игнатенко сыграл 13 матчей и забил 1 гол в чемпионате Венгрии. Также в его активе 5 матчей в Лиге Европы.

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