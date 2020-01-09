Игнатенко может вернуться в Шахтер

Полузащитник венгерского Ференцвароша Даниил Игнатенко может вернуться в чемпионат Украины.

Игнатенко вскоре должен вернуться в Шахтер, которому принадлежит его контракт, сообщает Nemzetisport.hu.

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По информации издания, в венгерском клубе не очень довольны игрой 22-летнего украинца, так Даниил не отправился на испанский сбор вместе с командой Сергея Реброва.

Напомним, Шахтер отдал Игнатенко в аренду прошлым летом, соглашение было подписано на один год. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах за Ференцварош, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что зао Ференцварош также выступают еще два украинца – Игорь Харатин и Александр Зубков, которые отправились на испанский сбор в составе команды.

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