Игнатенко может досрочно вернуться в Шахтер, – СМИ

Защитник Ференцвароша Даниил Игнатенко близок к возвращению в Шахтер в зимнее трансферное окно.

Ференварош может досрочно прервать аренду украинского защитника Даниила Игнатенко, сообщает Nemzeti Sport.

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Отмечается, что Игнатенко не отправился на сборы вместе с командой. По информации источника, в Ференцвароше рассматривают вариант расставания с игроком и считают, что проблем с этим не возникнет. Добавим, что права на игрока принадлежат Шахтеру, а аренда в венгерский клуб рассчитана до конца сезона.

В этом сезоне 22-летний Игнатенко провел 26 матчей в составе Ференцвароша во всех турнирах, отметившись голом и ассистом.

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