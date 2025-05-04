Словакия, Чемпионская группа, 8-й тур

Слован – Жилина – 4:3

Голы: Стрелец, 32, 63, 73, Мак, 40 – Аданг, 18, 26, Сауэр, 39

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Слован в 8-м туре 32-го розыгрыша Суперлиги одолел Жилину и досрочно стал чемпионом Словакии. За 2 тура до окончания первенства братиславцы опережают ближайшего преследователя на 12 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.

Одним из творцов чемпионства Слована стал украинский защитник Даниил Игнатенко – в матче с Жилиной он вышел в основе и провел на поле весь матч. Для нашего земляка это первый трофей в составе словацкой команды.

Для Слована это чемпионство стало 7-м подряд и 15-м в целом (после обретения независимости) – абсолютный рекорд первенства. Всего в истории братиславцев это уже 26-й чемпионский титул. Кроме трофея, команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, где может выйти на киевское Динамо.

К слову, Игнатенко стал 5-м украинцем, который выигрывал чемпионат Словакии. Ранее золотые медали также добывали: Руслан Любарский в составе Кошице (сезон 1997/98), Сергей Борисенко со Слованом (1998/99), Илья Чередниченко со Спартаком Трнава (2017/18) и Артем Сухоцкий в составе Слована (2018/19). Еще один украинец – Алексей Дерипапа – триумфовал со столичным Интером в сезоне 2000/01, однако из-за того, что он присоединился к команде в зимнее межсезонье и выходил на поле лишь два раза, золотые награды не получил.

Напомним, Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 года из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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