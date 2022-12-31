Лига 2, 17-й тур

Бордо – Сошо – 2:1

Голы: Маджа, 30, Давиташвили, 32 – Кануте, 59

Удаление: Делорье-Шебу, 74 (прямая красная, Бордо)

Это противостояние было центральным в чемпионате Франции этого тура. Команды боролись между собой за то, кто будет занимать второе место. Игра была жестокой.

Малиновский голом присоединился к победе Аталанты со сокрушительным счетом 10:1

Первый тайм лучше провели хозяева, забив дважды. На 28 минуте травмировался Игнатенко, традиционно вышедший из старта. Врачи оказали ему помощь, он продолжил играть с бинтом. После матча на голове украинца немного выступила кровь, соответствующие кадры появились в соцсетях.

После перерыва Сошо сократил отставание и имел шансы забить еще, ведь на 74-й жирондинцы остались в меньшинстве из-за грязного фола Делорье-Шебу. Бордо устоял и поднялся на 2-е место, опередив визави на 1 зачетный балл.