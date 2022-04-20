25-летний хавбек, арендованный у Шахтера, начинал противостояние 33-го тура французской элиты со старта. Уже на 16-й минуте Даниил оправдал ожидания тренера.

"С этим засыпаешь и просыпаешься": У Безуса есть несколько вариантов продолжения карьеры

Бордо заработал право на исполнение углового. К флажку подошел украинец и низом покатил почти на линию штрафной. Секу Мара выбежал из-за спин соперника и низом пробил в ближний угол. На перерыв жирондинцы ушли при счете 2:1.

Заметим, что для Игнатенко это первый ассист в чемпионате Франции. До этого он провел 329 минут в 7 поединках, но результативными действиями не отличался.