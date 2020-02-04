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Игало сможет стать новым Кантона для Манчестер Юнайтед, – бывший голкипер манкунианцев Боснича

00:24 10 Читати українською
Игало сможет стать новым Кантона для Манчестер Юнайтед, – бывший голкипер манкунианцев Боснича
Одіон Ігало / Reuters

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Марк Боснич оценил перспективы новичка манкунианцев Одион Игало.

"Я могу понять многих людей, которые ожидали точечное усиление Манчестер Юнайтед после травмы Маркуса Рашфорд. Топ-4 все еще реальна для манкунианцев, поэтому они должны были кого-то приобрести на позицию форварда.

Манчестер Юнайтед объявил об аренде Игало

Игало терять нечего, ведь никто не ожидает от него ничего невероятного, но им наверное нужен кто-то на этой позиции. Ты никогда не знаешь, как игрок заиграет. Давно, очень давно Манчестер Юнайтед подписал француза Кантона. Никто на самом деле не ожидал многого от него, но он помог "красным дьяволам" провести один из самых успешных сезонов всех времен", – поделился Боснича в комментарии Sky Sports.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна, но еще не успел дебютировать за манкунианцев.

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Трансферы Манчестер Юнайтед Одион Игало Одион Игало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Эрик Кантона
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