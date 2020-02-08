Игало выбрал неожиданный способ улучшить свою форму перед дебютом за Манчестер Юнайтед

Новичок "красных дьяволов" Одион Игало усиленно тренируется, чтобы набрать форму перед своим дебютом за команду Сульшера.

30-летний Игало тренируется со сборной Великобритании по тхэквондо, которая готовится к Олимпийским играм в Токио, информирует The Telegraph. Также нигериец проводит индивидуальные занятия с тренером по физподготовке.

Игало пропустит сборы Манчестер Юнайтед за эпидемии коронавируса

Новичок Манчестер Юнайтед пропустит тренировочный сбор в Испании – клуб опасается, что из-за эпидемии коронавируса у него могут возникнуть проблемы с пересечением британской границы при возвращении.

Напомним, Игало перешел в Манчестер Юнайтед на правах аренды до конца сезона из китайского Шанхай Шэньхуа.

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