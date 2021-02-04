Нигериец подписал контракт на 2,5 года с Аль-Шабабом, информирует официальный Twitter клуба.

Манчестер Юнайтед отпустил Рохо на родину

Игало год выступал за Манчестер Юнайтед на правах аренды – 23 матча, 5 голов и один ассист. Нападающий принадлежал Шанхай Шэньхуа, однако возвращаться в Китай ему не пришлось. Клубы из Поднебесной больше не могут позволить себе огромные зарплаты, поэтому вынуждены отпускать звезд.

Добавим, что Аль-Шабаб является лидером чемпионата Саудовской Аравии после 16 сыгранных туров из 30-ти.

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