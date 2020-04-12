Игало назвал рецепт возвращения величия Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало уже знает, что нужно его клуба для возвращения былого величия.

"Погба усердно работает над восстановлением. Представьте, насколько другой будет наша команда, когда в полузащите одновременно выйдут Погба и Бруну Фернандеш, а также вернется Рашфорд. Манчестер Юнайтед снова станет большим и побеждать в каждом туре.

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Погба – отличный игрок, для меня будет честью играть с ним. Бруну – фантастический футболист, я играл вместе с ним в Удинезе в сезоне 2013/14. В АПЛ мы еще не видели его лучших качеств.

Как только Бруну освоится в Англии, вы увидите, на что способен этот парень. Он прекрасно видит поле, он всегда хочет играть с мячом. Он может бить и забивать голы, он очень умный. Он всегда мыслит на шаг вперед и знает, каким будет следующий шаг, еще до получения мяча. Впоследствии вы увидите, что он заиграет еще лучше, чем сейчас", – поделился Игало в интервью журналистке Джулиет Бавуа.

Добавим, что Игало и Бруну Фернандеш стали игроками Манчестер Юнайтед лишь зимой 2020 года, однако уже довольно удачно зарекомендовали в новом клубе.

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