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Игало назвал рецепт возвращения величия Манчестер Юнайтед

13:00 31 Читати українською
Игало назвал рецепт возвращения величия Манчестер Юнайтед
Одион Игало / Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало уже знает, что нужно его клуба для возвращения былого величия.

"Погба усердно работает над восстановлением. Представьте, насколько другой будет наша команда, когда в полузащите одновременно выйдут Погба и Бруну Фернандеш, а также вернется Рашфорд. Манчестер Юнайтед снова станет большим и побеждать в каждом туре.

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Погба – отличный игрок, для меня будет честью играть с ним. Бруну – фантастический футболист, я играл вместе с ним в Удинезе в сезоне 2013/14. В АПЛ мы еще не видели его лучших качеств.

Как только Бруну освоится в Англии, вы увидите, на что способен этот парень. Он прекрасно видит поле, он всегда хочет играть с мячом. Он может бить и забивать голы, он очень умный. Он всегда мыслит на шаг вперед и знает, каким будет следующий шаг, еще до получения мяча. Впоследствии вы увидите, что он заиграет еще лучше, чем сейчас", – поделился Игало в интервью журналистке Джулиет Бавуа.

Добавим, что Игало и Бруну Фернандеш стали игроками Манчестер Юнайтед лишь зимой 2020 года, однако уже довольно удачно зарекомендовали в новом клубе.

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Теги
Англия Одион Игало Одион Игало Поль Погба Поль Погба Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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