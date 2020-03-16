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Игало назвал команду и игроков, за которых болел с детства

19:07 31 Читати українською
Игало назвал команду и игроков, за которых болел с детства
Одион Игало / Фото из открытых источников

Нигерийский нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало, права на которого принадлежат китайскому Шанхай Шэньхуа, признался в своих футбольных предпочтениях.

"В детстве я очень сильно болел за Манчестер Юнайтед. Я пытался смотреть каждый матч, если это удавалось. До сих пор помню эти воспоминания. Мне нравились Энди Коул и Дуайт Йорк – они забивали много голов.

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Никогда не думал, что буду выступать за Манчестер Юнайтед. Даже когда я играл в английской Премьр-лиге за Уотфорд", – цитирует Игало издание Goal.

Напомним, 30-летний футболист выступает за "красных дьяволов" на правах аренды и провел в текущем сезоне за манкунианский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия АПЛ Одион Игало Одион Игало
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