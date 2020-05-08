IFAB увеличил количество возможных замен в матче, но есть определенные нюансы

Новое футбольное правило может дать роскошный шанс для молодых исполнителей.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) временно разрешил лигам использовать до 5-ти замен во время матча, сообщает официальный сайт организации.

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На такой шаг IFAB побудили неоптимальные кондиции игроков, которые сейчас будут возвращаться к игре в чемпионатах после нескольких месяцев паузы из-за пандемии.

Чтобы избежать задержек времени в организации предусмотрели, что команды смогут сделать три замены во время матча и в перерыве.

Это нововведение не является обязательным, поэтому каждая лига отдельно будет решать увеличить замены до 5-ти, или оставить старый вариант с тремя.

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