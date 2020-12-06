"Сейчас у нас на повестке дня будет заключительный матч с Црвеной Звездой в Лиге Европы. Хочется взять реванш за поражение в первом круге и порадовать своих болельщиков. Также будет финансовый стимул – за победу команде обещают премиальные.

Гент – Слован Либерец: Качараба откровенно оценил работу Монзуль в матче Лиги Европы

Слован никогда не скрывал, что работает так, чтобы заработать на трансферах футболистов. В моем контракте есть клаусула, выплатив которую, могу перейти в другой клуб. Идут разговоры о командах из Германии, Словакии, других стран, и я не скрываю, что в будущем мечтаю выступать в более сильном европейском клубе. Пока что мой контракт с клубом действителен еще на 1,5 года, поэтому сейчас я сосредоточен на Словане.

Сборная Украины? Конечно, это мечта моего детства. Буду стараться попасть на карандаш тренерам сборной Украины. Сейчас в нашей национальной команде сильный подбор футболистов, есть игра и результат, на нашу сборную обращают внимание в Европе", – сказал Качараба в комментарии изданию Meta Rating.

Напомним, Тарас присоединился к либерецкой команде в июле 2019 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне он провел за Слован 12 матчей, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 750 тысяч евро.

Лига Европы: Яремчук голом не сумел прервать позорную серию Гента, Тоттенхэм и ЛАСК устроили сумасшедшую перестрелку