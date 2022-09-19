Защитник Шахтера Ефим Конопля был неприятно удивлен во время прогулки по Берлину с женой.

Супруги во время пребывания в столице Германии оказались вблизи российского посольства, над которым развевался триколор. Ефим Конопля не сдержал эмоций и описал реакцию на увиденное. Приблизительно так реагирует на этот флаг убийц и весь цивилизованный мир.

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"Иду я по Берлину, и вижу этакую ​​х**ню. Это что такое???" – написал игрок Шахтера в Instagram.

Отметим, что Конопля получил несколько дней выходных, ведь не попал в список сборной Украины на матчи Лиги наций. Александр Петраков не нашел места чемпиону мира U-20 даже в резерве. За Шахтер 23-летний защитник сыграл 5 поединков, забил 1 гол (победный в ворота Руха).

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