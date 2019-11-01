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"Идите на крик!" – Рух анонсировал матч против Балкан очередным промовидео

10:47 28 Читати українською
"Идите на крик!" – Рух анонсировал матч против Балкан очередным промовидео
Рух – Балканы / Фото из открытых источников

Рух снова нетипично приглашает всех на очередной матч 16-го тура чемпионата Первой лиги против Балкан.

Львовская команда уже традиционно представила очередное видеоприглашение на свой домашний поединок против Балкан. На этот раз ролик, опубликованный на клубном YouTube-канале, сделан в духе Хэллоуина.

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Напомним, матч против Балкан состоится 3 ноября во Львове на стадионе Скиф. Начало матча в 16:00.

Рух после 15 туров идет пятым, отставая от первой строчки на одно очко и имеет игру в запасе, Балканы с 14 пунктами тринадцатые.

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