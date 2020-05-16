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"Иди н**уй к своей бабушке": защитник Шальке брутально обругал Холанда – бомбардир Боруссии ответил мгновенно

20:47 33 Читати українською
"Иди н**уй к своей бабушке": защитник Шальке брутально обругал Холанда – бомбардир Боруссии ответил мгновенно
Хуммельс, Тодибо и Холанд / Твиттер Боруссии Д

Форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд и защитник Шальке Жан-Клер Тодибо не удержали эмоций во время очного матча в 26 туре Бундеслиги.

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

Бомбардир дортмундцев толкнул француза в одном из игровых моментов, после чего выслушал несколько горячих слов в свой адрес.

Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

"Иди н**уй к своей бабушке", – слова Тодибо не смогли "спрятаться" при пустых трибунах стадиона. Впрочем, точку в конфликте поставил все же Холанд. Молодой норвежец лишь посмеялся над выпадом соперника, а через несколько минут забил мяч, который начал погром Шальке (4:0).

Напомним, Жан-Клер Тодибо играет в Шальке на правах аренды, а его контракт принадлежит Барселоне.

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Боруссия Дортмунд - Шальке Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Шальке Шальке Германия Видеоновости Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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