"Иди н**уй к своей бабушке": защитник Шальке брутально обругал Холанда – бомбардир Боруссии ответил мгновенно

Форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд и защитник Шальке Жан-Клер Тодибо не удержали эмоций во время очного матча в 26 туре Бундеслиги.

Бомбардир дортмундцев толкнул француза в одном из игровых моментов, после чего выслушал несколько горячих слов в свой адрес.

Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

"Иди н**уй к своей бабушке", – слова Тодибо не смогли "спрятаться" при пустых трибунах стадиона. Впрочем, точку в конфликте поставил все же Холанд. Молодой норвежец лишь посмеялся над выпадом соперника, а через несколько минут забил мяч, который начал погром Шальке (4:0).

Напомним, Жан-Клер Тодибо играет в Шальке на правах аренды, а его контракт принадлежит Барселоне.

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