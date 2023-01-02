Энцо до сих пор не пришел в себя после триумфа на чемпионате мира. Прошло уже две недели с финала, в котором Аргентина обыграла Францию, но юный хавбек еще не вышел из эйфории в игровой ритм.

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Фернандес вернулся в Бенфику, сыграл в провальном матче с Брагой, где "орлы" потерпели разгромное поражение, и снова покинул расположение клуба. Энцо на частном самолете улетел в Буэнос-Айрес праздновать Новый год.

Такое поведение разозлило фанов Бенфики. На аргентинца посыпались возмутительные комментарии. "Иди нах**", "Убирайся и не возвращайся", "Какое неуважение к Бенфике", "Неблагодарный, если бы не Бенфика, ты бы не поехал на ЧМ", "Дайте 120 млн и пошел нах**".

Энцо заинтересовал ведущие европейские клубы. Главными претендентами на футболиста стали Челси и Ливерпуль. Фернандес оценивается в 120 миллионов евро. На ЧМ-2022 он был признан лучшим молодым игроком.

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