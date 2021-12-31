Нападающий Валенсии Гонсалу Гедеш позволил себе лишние эмоции в матче против Гранады.

На 72 минуте минуте португалец увидел перед собой прямую красную карточку, хотя не было никакого игрового момента, сообщает Marca.

Три удаления за 7 минут в видеообзоре матча Гранада – Валенсия – 2:1

Главный арбитр встречи Кордеро Вега объяснил свое решение в рапорте: "На 72 минуте игрок Гонсалу Гедеш (номер 7) был удален по следующей причине – обратился ко мне в таких выражениях: "Иди к черту".

Добавим, что матч Гранада – Валенсия (2:1) получился очень напряженным. Рефери удалил одного игрока в составе хозяев і двух у гостей.

Атлетико победил Хетафе в дерби благодаря голу Суареса, Гранада переиграла Валенсию в матче с тремя удалениями