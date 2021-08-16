Трансфер Владислава Супряги в Серию А еще далек от завершения. О ходе переговоров рассказал Игорь Цыганык.

"Игорь Суркис сказал, что идет вялотекущий контакт с Сампдорией о возможном переезде Супряги в итальянский клуб. Но говорить о том, что это случится завтра, послезавтра или вообще случится, пока сложно.

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Условия, которые предлагает Сампдория, не совсем подходят Динамо. Идет процесс согласования, но не официального. Как я понимаю, идет работа с агентами. Официального контакта Динамо с итальянским клубом на сегодняшний день еще нет. Но к концу трансферного окна есть время, поэтому ситуация может измениться", – заявил Цыганык в авторской программе на Youtube.

По информации СМИ, "блучеркьятти" хотят арендовать Владислава на один год за 1 млн евро с возможностью выкупа за 7,5 млн. В прошлом сезоне Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы.

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