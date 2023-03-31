Бывший игрок Динамо, Днепра и сборной Украины Дмитрий Михайленко не видит позитива для "сине-желтых" в квалификации Евро-2024.

"Сейчас сборная Украины находится в какой-то переходной фазе, идет смена поколений. Политическая и военная ситуация тоже не способствуют тому, чтобы сборная показывала какую-нибудь стабильную игру.

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Здесь все факторы играют свою роль. Когда игроки много ездят и долго не бывают дома, это тоже накладывает определенный отпечаток. Плюс, психологическое состояние ребят не является оптимальным.

Этот игровой цикл будет очень трудным с учетом силы Англии и Италии. Достичь результата при таких обстоятельствах в этом отборочном цикле будет очень тяжело", – цитирует Михайленко FanDay.

Напомним, сборная Украины уступила Англии в первом поединке отбора. Нашими соперниками еще являются Мальта, Северная Македония и Италия. Следующие матчи квалификации ЧЕ запланированы на июнь.

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