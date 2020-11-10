"Сборная Украины – это очень хорошая команда, которая выиграла свою группу в отборе на Евро, а также играет в дивизионе А Лиги Наций. Совсем недавно украинцы победили Испанию.

Шевченко произнес эмоциональную речь перед матчами сборной Украины

Можно даже сказать, что в команде небольшая смена поколений. Андрей Шевченко заиграл много молодых футболистов. Команда действительно играет в очень приятный для глаз футбол. Есть игроки, которые выступают в сильных европейских клубах. А Шахтер и Динамо играют в Лиге чемпионов. Так что в сборной Украины много качественных футболистов", – цитирует Кендзеру Tribuna.

Заметим, уже завтра, 11 ноября, сборная Польши, за которую выступает Томаш встретится с "сине-желтыми" в рамках спарринга перед матчами Лиги наций. Поединок пройдет на стадионе в Хожуве. Начало в 21:45.

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