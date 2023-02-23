"Я не являюсь прогнозистом и никогда им не был. Мы делаем выводы, а не прогнозы, это разные вещи.

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С середины и до конца весны будут решающие бои. Это переломный момент. Если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев большой войны, то сейчас счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение", – цитирует Буданова Forbes.

Напомним, ранее руководитель ГУР спрогнозировал деоккупацию Харьковщины и Херсона. Сейчас самыми горячими точками в Украине являются Бахмут и практически все направление Донбасса.

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