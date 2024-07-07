"Хорошо, представим себе, что отложат старт Первой лиги, но как вообще с точки зрения спортивного принципа все это будет выглядеть? В мае Минай и Металлист 1925 – это были одни команды, сейчас – совершенно другие. Кстати, напоминаю, что в прошлом чемпионате Минай был сильнее не только по сумме очков, но и по итогам очных матчей.

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Поэтому идея этого матча – полная чушь еще и потому, что это будет прецедент для манипуляции в будущем. За счет договоренностей и влияния, все, кому это выгодно, будут организовывать всевозможные переигровки, плей-офф и другую дичь. Так почему бы нам с Металлистом 1925 не сэкономить время и просто не собраться пробить пенальти или вообще бросить монетку как в 60-х годах?", – цитирует Пересоляка ТаТоТаке.

Напомним, СК Днепр-1 должен определиться со своим будущим до 8 июля, если днепровцы не смогут решить свои проблемы и снимутся, состоится срочное онлайн-совещание клубов УПЛ, где будут рассмотрены все предложения по замене 16-го клуба.

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