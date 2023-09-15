АПЛ объявила итоги голосования за лучших игрока и тренера в сентябре.

Обе награды забрали представители Тоттенхэма, начавшего чемпионат с 10 очков в 4 турах.

Мудрик стал жертвой эксперимента Почеттино – тренер Челси настроен стоять на своем

Рулевой "шпор" Анге Постекоглу пришел только летом и сразу поставил команде яркий футбол. В голосовании он опередил Микеля Артету (Арсенал), Юргена Клоппа (Ливерпуль), Дэвида Мойеса (Вест Хэм) и Хосепа Гвардиолу (Манчестер Сити). Последний остается единственным тренером без потерь очков, но этого оказалось недостаточно.

Среди игроков лучшим выбрали Джеймса Мэддисона. Это также были его дебютные 4 матча за Тоттенхэм – 2 гола+2 ассиста. Позади остались Тайво Авоньи (Ноттингем Форест), Родри (Манчестер Сити), Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Бриан Мбеумо (Брентфорд) и Каору Митома (Брайтон).

Динамо и десять друзей в одной беде – лучшие клубы, которые пропустят сезон Лиги чемпионов