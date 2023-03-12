"Идеальный день для Арсенала": Зинченко доволен победой своей команды
Украинский фулбек Александр Зинченко поделился впечатлениями после победы Арсенала над Фулхэмом (0:3) в 27-м туре АПЛ.
"Фулхэм – очень хорошая команда. Они хорошо играли в этом сезоне, особенно дома. Мы знали, что они опасны, поэтому, очевидно, хорошо подготовились".
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Я считаю, что наша игра в первом тайме была достаточно хорошей – мы контролировали почти все, что касается мяча и вне его. Это очень важные три очка, чистый матч. Идеальный день для "канониров". Ну-ка продолжать.
Это был хороший урок для нас против Борнмута. Мы проанализировали игру, которую мы сделали хорошо, что мы сделали плохо. Это футбол, понимаете? Мы люди и совершаем ошибки, и важно думать о следующем действии", – рассказал на официальном сайте Арсенала Зинченко.
Напомним, что украинец вышел в стартовом составе в матче против Фулхэма. Он отыграл 72 минуты, а затем Артета его заменил. Результативными действиями защитник не отличился.
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