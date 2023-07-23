"Я принял решение перейти в Барселону после финала Лиги чемпионов. Мы вели переговоры задолго до этого, потому что мой контракт заканчивался, была неопределенность относительно моего будущего. Но я постарался не обращать внимания на это все, потому что впереди была, возможно, самая важная игра в моей карьере.

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Я знаю, что Барселона стремится быть на самом высоком уровне в Европе. И теперь у нее есть я, тот, кто перешел из клуба, который выиграл Лигу чемпионов.

Конечно, я хочу еще большего. Идеально было бы повторить то, чего команда достигла в Ла Лиге в прошлом году, и лучше выступить в Лиге чемпионов. Такова наша цель", – цитирует полузащитника AS.

Напомним, что Гюндоган перешел свободным агентом в Барселону из Манчестер Сити. Он подписал с каталонцами соглашение на два года с возможностью продлить еще на один сезон.

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