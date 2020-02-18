"Ибргамович был зол после матча с Торино": Пиоли назвал причины чрезмерных эмоций шведа

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 24 тура Серии А против Торино (1:0).

"Думаю, результат и эффективность нашей игры были хорошими, мы мало рисковали. Мы должны подумать о том, чтобы выиграть как можно больше матчей до начала мая.

Минимальная победа Милана в видеообзоре матча против Торино

Милану еще предстоит многое делать. Оценивать наше будущее будем в конце сезона. Златан Ибрагимович был зол, потому что мог сыграть лучше и закончить поединок в нашу пользу еще раньше", – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Напомним, единственный мяч Милана в отчетном матче забил хорват Анте Ребич, которому ассистировал Саму Кастильехо.

Милан минимально одолел Торино и приблизился к зоне еврокубков