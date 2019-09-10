Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича планируют увековечить в бронзе.

Экс-форварду сборной Швеции Златану Ибрагимовичу установят памятник на родине. Заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент планируют открыть в родном городе форварда Мальме на площади между старым и новым стадионами клуба Мальме, в котором Ибрагимович начинал свою футбольную карьеру. Разработкой статуи высотой 2,7 метра и весом более чем 500 кг занимается скульптор Питер Линде, – сообщает AS.

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"Памятник станет данью уважения одному из величайших футболистов Швеции всех времен", – заявил генеральный секретарь Шведской ассоциации футбола Хакан Шостранд.

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Не скрывал своего удовлетворения от данного факта и сам Ибрагимович: "Я очень доволен решением разместить статую именно в Мальме. Таким было мое желание с самого начала. Именно здесь все началось, здесь находится мое сердце".

Напомним, Ибрагимович перешел в Лос-Анджелес Гэлакси в марте прошлого года из Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

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