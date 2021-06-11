Консервативное лечение не дает желаемых результатов в восстановлении ветерана после травмы колена, информирует La Gazzetta dello Sport.

"Он мог стать мистером Миланом, как Мальдини": Ибрагимович разочарован решением Доннаруммы

Ибрагимович пропустил три последних тура Серии А, в которых Милан сохранил путевку в Лигу чемпионов. На Евро-2020 швед также не поехал, сконцентрировавшись на лечении. Впрочем, колено 39-летнего ветерана не прогрессирует, и вариант с операцией становится все более вероятным. Если форварду придется ложиться под нож, то он точно пропустит летнюю подготовку и начало нового сезона.

Добавим, что в прошлой кампании Златан провел 27 матчей, отметившись 17 голами и 3 ассистами.

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