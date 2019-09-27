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Ибрагимович запустил челлендж по мотивам культового фильма

16:10 67 Читати українською
Ибрагимович запустил челлендж по мотивам культового фильма
Златан Ибрагимович / Фото Sydsvenskan

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович не может оставаться без внимания мира.

Златан Ибрагимович запустил новый челлендж под названием Matrix challenge.

37-летний шевд опубликовал ролик, на котором он, держа мяч на груди, имитирует уклонения от выстрелов. Это один из знаменитых кадров известного фильма Матрица, где роль главного героя сыграл Киану Ривз.

Стоит отметить, что даже без дублеров Златану удалось приблизиться к оригиналу. Форвард передал эстафету хавбеку Манчестер Юнайтед Полю Погба и скандальном агенту Мино Райоле.

В текущем сезоне МЛС Ибрагимович провел 25 матчей, в которых отметился 26-ю голами и 4-мя ассистами.

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Видеоновости Поль Погба Поль Погба футбольные курьёзы Мино Райола Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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