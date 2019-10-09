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Ибрагимович заявил, что готов к возвращению в европейский топ-чемпионат

10:55 21 Читати українською
Ибрагимович заявил, что готов к возвращению в европейский топ-чемпионат
Златан Ибрагимович / MSN

Звездный нападающий Златан Ибрагимович поделился своими планами после завершения выступлений в составе американского Лос-Анджелес Гэлакси.

"Да, я готов к Серии А на 100 процентов, я воспринимаю это как игру. Я все еще готов делать разницу. В Италии или в любой другой стране.

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Если я смогу перебраться в итальянский чемпионат, то не вижу для себя никаких проблем. Я буду показывать даже больше, чем те игроки, которые выступают там сейчас", – заявил Ибрагимович в интервью Sky Sport Italy.

Напомним, 38-летний швед имеет большой опыт выступлений в Италии, где он защищал цвета Ювентуса, Интера и Милана. Его Контракт с Лос-Анджелес Гэлакси действует до декабря этого года.

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Италия Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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