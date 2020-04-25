Ибрагимович забил гол в товарищеском матче за Хаммарбю – Златан нарушил закон, но ему за это ничего не будет

Нападающий Милана Златан Ибрагимович сыграл в товарищеском поединке за шведский клуб Хаммабрю,.

Игра против любительского футбольного клуба проходила в формате 3 тайма по 30 минут. Шведскому форварду в одном из игровых моментов удалось принять передачу из глубины, оторваться от защитника и выйти один на один с вратарем, уверенно реализовав момент.

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Стоит заметить, что проводить этот матч было нельзя. В Швеции разрешено тренироваться, но отнюдь не проводить игры. Однако наказание Златан избежит, Шведская футбольная ассоциация только предостерегла от повторения подобных инцидентов. Добавим, что такой же поединок провел еще один местный клуб – АИК.

К слову, все игроки Милана, кроме Ибрагимовича и Кессье, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златан получил разрешение остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с Хаммарбю, владельцем 25% акций которого он является.

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В текущем сезоне Ибрагимович провел 10 матчей за Милан во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.