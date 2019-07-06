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Ибрагимович вызвал Погба на Bottle cap challenge – француз дал достойный ответ

10:22 19 Читати українською
Ибрагимович вызвал Погба на Bottle cap challenge – француз дал достойный ответ
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба принял эстафету от Ибрагимовича в новом челендже.

Златан Ибрагимович в своем Instagram вызвал Поля Погба на Bottle cap challenge, в котором бутылку воды нужно открыть в стиле кунг-фу.

Ибрагимович провел весь матч с забавной ошибкой в собственной фамилии на футболке – фейл дня

Француз дал достойный ответ шведскому нападающему, открыв одним ударом сразу две бутылки.

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Видеоновости Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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